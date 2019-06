Fonte: Marco Frattino

Marco Ospitalieri verso l'Italia. Il 27enne terzino mancino, all'occorrenza centrocampista centrale, è nato in Belgio ma è di chiare origini italiane. Adesso può approdare finalmente nel nostro Paese, in quanto il suo entourage ha ricevuto una richiesta di informazioni dal Cosenza e da una formazione appena promossa nella cadetteria.

Per ora trattativa in fase embrionale ma Ospitalieri, che dal 1° luglio sarà libero a parametro zero dopo l'avventura in Olanda con il Fortuna Sittard e una lunga militanza nelle giovanili del PSV Eindhoven, sembra destinato ad approdare in Serie B.