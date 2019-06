TMW - Palermo, il dg Lucchesi a lavoro: incontro con Curkovic, i dettagli

© foto di Federico De Luca

Palermo molto attivo su tutti i fronti. E il direttore generale rosanero Fabrizio Lucchesi è a lavoro anche sul mercato. C’è stato un incontro con Davor Curkovic, agente di Nestorovski, Trajkovski, Rajkovic e Norbert Balogh. I tre calciatori sono in uscita di fronte a buone offerte, perché il Palermo non intende svendere i propri tesserati. Durante il summit con l’agente è emerso l’interesse di alcune squadre turche e russe per Nestorovski, mentre Trajkovski potrebbe presto trovare collocazione. Rajkovic ha declinato l’interesse di Lecce e Brescia e preferisce aspettare altre opportunità. Mentre si continua a cercare una nuova destinazione per Balogh, reduce dall’esperienza all’Apoel Nicosia agli ordini di Paolo Tramezzani. Lucchesi è a lavoro, si muove per plasmare il Palermo che verrà e per la giornata di giovedì è previsto un meeting con il tecnico Pasquale Marino dal quale emergerà probabilmente la strategia di mercato rosanero. Il nuovo Palermo prende forma, il dg Lucchesi è operativo. Gli incontri di mercato sono appena cominciati...