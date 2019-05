TMW - Palermo, oggi il ricorso alla Corte d’Appello: gli aggiornamenti

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Una dichiarazione di reclamo, poi la ricezione degli atti e oggi il ricorso alla Corte d’Appello Federale. Questi i passi seguiti dal Palermo dopo la sentenza del TFN che ha decretato la retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie B per irregolarità gestionali e amministrative. Entro la giornata di oggi partirà il ricorso per poi procedere al secondo grado di giudizio. E contestualmente il Palermo chiede il blocco dei playoff in attesa dell’appello che potrebbe anche ribaltare la sentenza di primo grado (domani la FIGC potrebbe prendere posizione in occasione del Consiglio Federale su quanto deciso dal Consiglio di Lega B in merito ai playoff e i playout). Giorni caldi in casa Palermo, gli avvocati sono a lavoro...