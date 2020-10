tmw Paloschi: "La Spal si merita la Serie A e noi dobbiamo conquistarla"

La sua rete ad inizio ripresa ha fatto sperare fino al 90° nella prima vittoria in campionato per la Spal, ma i tifosi ferraresi dovranno accontentarsi del pareggio contro un Pordenone tenace. Alberto Paloschi ha commentato così il suo ritorno al gol dopo un lungo digiuno:

"Sono molto contento per il gol, ma speravo che la partita finisse in modo diverso. Penso che abbiamo fatto una buona gara, perché sotto di due gol non è semplice ribaltare un risultato del genere. Dobbiamo crescere nelle piccole cose, gestire meglio alcune situazioni della partita. Stiamo crescendo."

Nonostante lo svantaggio di due reti la squadra ha continuato a giocare:

"Andando sotto 2-0 non è facile, abbiamo continuato a giocare come il mister ci ha chiesto, abbiamo anche creato delle situazioni importanti. Adesso stiamo creando tanto e raccogliendo poco, magari ci saranno momenti in cui faremo meno e raccoglieremo di più. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere, la squadra c'è, abbiamo carattere e lo abbiamo dimostrato anche oggi."

La condizione fisica è migliorata.

"Abbiamo lavorato tanto, ma soprattutto abbiamo lavorato bene. Dobbiamo continuare così, la Serie B è lunga e dobbiamo essere consapevoli che non possiamo permetterci di buttare via altri punti, perché sono punti importanti. Il gruppo però è sano, abbiamo tutto per far bene: cresceremo, continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto e sono sicuro che la vittoria arriverà presto e ci permetterà di sbloccarci, sperando che da lì arrivi anche un po' di fortuna."

Anche nella gara di oggi abbiamo visto un gioco molto fisico da parte degli avversari. Questo vi condiziona?

"Sappiamo che la Serie B è anche questo, si lascia correre di più ma sotto questo punto di vista ci siamo calati alla perfezione in questa mentalità, dobbiamo solo raccogliere quello che stiamo seminando. Il recupero delle energie per la gara di martedì? Non credo ci saranno problemi, siamo in tanti, un gruppo forte, e tutti daremo il nostro contributo. Dobbiamo iniziare a vincere perché la Spal si merita la Serie A e noi dobbiamo conquistarla".