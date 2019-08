© foto di Federico Gaetano

Colpo di scena in casa Perugia, con un dietrofront di Jacopo Manconi che, come raccolto da TMW, fa saltare l'accordo tra il club umbro e il Ravenna. Mancava praticamente solo la firma tra le parti, il calciatore aveva anche scelto la maglia numero 7, ma l'inserimento del Gubbio è stato determinante per un ripensamento: l'accordo economico con gli umbri è più vantaggioso.

Ravenna che quindi si trova ora a dover cercare un nuovo attaccante.