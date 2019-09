Fonte: Andrea Piras

Il tecnico del Perugia Massimo Oddo commenta in conferenza stampa il pareggio ottenuto in casa dello Spezia: “Se nei primi 25 minuti avessimo fatto più di un gol non avremo rubato nulla. Lo Spezia è venuto fuori al primo errore. Poi nella ripresa abbiamo ripreso la gara, onestamente è un punto che mi sta stretto perché le occasioni che ha avuto lo Spezia le abbiamo concesse noi. Come sta Falcinelli? E’ stata una sostituzione tattica, avevo bisogno di altro. Lui poi arriva da un anno e mezzo dove non ha giocato, arriverà al 100%. Se sono soddisfatto del mio Perugia? Sì. Bisogna sempre valutare gli aspetti positivi e quelli negativi. Se guardo i primi 25 minuti sono soddisfatto. Le note negative sono che dobbiamo essere più presenti nel corso della partita”.