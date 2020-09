tmw Pescara, dal Genoa arriva Jaroszynski: i dettagli dell'accordo

Il Pescara chiude quest'oggi con il Genoa la trattativa che porterà in Abruzzo Pawel Jaroszynski. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il difensore arriverà alla corte di Oddo in prestito, ma con l'obbligo di riscatto; da quel momento, ci sarà un contratto triennale per il classe '94.