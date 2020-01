TMW - Pescara, incontro con l’agente di Muratore per chiudere

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara, in attesa di decidere il futuro tecnico, continua a cercare rinforzi e nella giornata di oggi punta a chiudere con la Juventus per Simone Muratore, centrocampista che può giocare anche in difesa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle prossime è infatti previsto un incontro con l’agente del classe '98 per trovare l’accordo e portare il ragazzo in Abruzzo.