tmw Pescara, risoluzione per l'attaccante classe '99 Simone Mancini

Separazione fra il Pescara e l'attaccante classe 1999 Simone Mancini. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW le parti hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto. Per Mancini probabile un futuro in Serie C dopo la fine dell'avventura col club maltese dell'Hibernians.