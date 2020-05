esclusiva Hibernians, Mancini: "A Malta ho conosciuto un altro calcio: mi sono formato"

Dalla Juventus al Pescara, un percorso eccellente nelle formazioni giovanili. Poi il salto nel “calcio dei grandi”, con una buona stagione a Fano, il trampolino di lancio nel professionismo, e il ritorno a Pescara, fino poi al trasferimento all'Hibernians.

Una carriera già ricca per Simone Mancini.

E proprio l'attaccante classe '99 si racconta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Prima esperienza all'estero: perché la scelta di cambiare nazione, piuttosto che magari di nuovo una C in Italia?

“Ho scelto un’altra nazione per fare esperienza, ho 21 anni e vorrei fare più esperienze possibile e aprire la mia mente per guardare oltre al calcio italiano: si è presentata questa occasione e ho deciso di approfittarne”.

Sei a Malta da pochi mesi, ma i primi cambiamenti si saranno sentiti: cosa ti senti cresciuto?

“Il calcio qui a Malta è diverso dall’Italia, c’è un’altra filosofia di gioco e la preparazione alle partita è diversa. Si bada molto di più all'aspetto fisico, rispetto magari alla tattica, e spero che questo, unito a quanto aveva appreso a Pescara, mi sia utile per il futuro: mi sento più completo”.

A proposito di Pescara: il tuo obiettivo è quello di tornare a vestire la maglia del Delfino?

“Si, non lo nascondo, il mio obiettivo è quello di ritornare a Pescara”.

Un campionato di B interrotto in un momento cruciale: giusto riprendere, secondo te?

“Ho avuto modo di seguire la Serie B fino a gennaio, qui a Malta non ho la possibilità di vedere le partite della serie cadetta perché DAZN non si può vedere, ma il Benevento mi pare abbia tenuto una marcia in più delle altre. Riniziare sarebbe la cosa che tutti vogliono, anche qua a Malta, ma lo si può fare, e intendo ovunque, solo se ci sono i mezzi per garantire la sicurezza: in caso diverso, meglio stopparlo e trovare soluzioni alla stagione. Ricordiamoci che la salute viene al primo posto”.

Di tutto questo caos, che percezione si ha all'estero?

“A Malta fortunatamente è più leggera la situazione, quindi diciamo che si sta più “tranquilli” rispetto all’Italia, però anche qui molti negozi sono chiusi per sicurezza e far scomparire completamente il virus”.