Fonte: da Milano, Ivan Cardia e Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la caccia alla punta per il Pescara. Il Delfino resta su Gianluca Scamacca, rientrato al Sassuolo dal prestito al PEC Zwolle. Il club abruzzese vuole solo giocatori convinti, così come il Lecce che attende l'arrivo di Marco Tumminello. Affare dietro l'angolo, fatto al 99% per i salentini ma anche il Pescara non demorde fino all'ultimo per la punta dell'Atalanta.