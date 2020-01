Non solo il Monza, anche l'Alessandria punta forte su Davide Di Quinzio. Secondo quanto raccolto da TMW, sul centrocampista, in uscita da Pisa, si è registrato l'interesse del club grigio, ma per il momento eventuali trattative sono da considerarsi in fase embrionale, anche in virtù del fatto che il giocatore, in Serie C vanta tantissimi estimatori.

La sensazione è che per la "soluzione definitiva" si dovrà attendere ancora qualche giorno, soprattutto per capire quali potrebbero essere le modalità del trasferimento - indipendentemente dalla piazza - del classe '89.