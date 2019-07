© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Non mancano i movimenti di mercato intorno a Roberto Zammarini, l'anno scorso uno dei protagonisti della promozione in B del Pordenone dove era in prestito dal Pisa. Il centrocampista classe '96 potrebbe restare adesso ai nerazzurri toscani (piace molto al tecnico Luca D'Angelo) ma su di lui c'è anche l'interesse di Ascoli e Benevento.