tmw Pordenone, in arrivo Scuffet dall'Udinese. Il giocatore verso il sì

Il Pordenone sembra aver trovato il portiere per la prossima stagione. Si tratta di Simone Scuffet, classe '97, tornato a Udine dopo la parentesi allo Spezia con cui ha conquistato la promozione in Serie A non venendo poi riscattato dai liguri. In serata i due club avrebbero trovato l'accordo e ora si attende la decisione del giocatore che sarebbe comunque intenzionato a dire sì al club neroverde.