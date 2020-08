tmw Presidente SPAL: "Il gioco di Marino sarà completamente diverso da quello di Semplici"

A margine della presentazione di mister Pasquale Marino, è infine intervenuto il presidente della SPAL Walter Mattioli: “Il primo impatto con mister Marino è stato positivo. Faremo un lavoro insieme con scelte condivise tra società, direttore sportivo e direttore generale. Cercheremo di costruire una squadra che ci potrà dare grandi soddisfazioni nella stagione che verrà. Il suo gioco sarà completamente diverso a quello di Semplici. Un modulo di gioco in cui vedremo più passaggi verso la porta avversaria rispetto a quelli indietro al nostro portiere. Già dalle prossime ore lavoreremo insieme al mister per far si che tutto funzioni nel modo migliore. Non vedo l’ora di iniziare”.