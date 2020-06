tmw Salernitana, estesi i prestiti dalla Lazio e il contratto di Cerci. Rosina invece andrà via

La Salernitana ha trovato l’accordo per estendere fino a fine stagione i prestiti dei giocatori arrivati dalla Lazio (Karo, Dziczek, Kiyine, Maistro, Cicerelli, Lombardi e Gondo) oltre che per il contratto dell’esterno d’attacco Cerci. Niente da fare invece, come raccolto dalla nostra redazione, per Alessandro Rosina che lascerà il club nella giornata di domani.