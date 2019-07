TMW - Salernitana, rinnovo fino al 2022 per Orlando. Ora prestito alla Samb

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Fumata bianca per il rinnovo di Francesco Orlando a Salerno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'esterno d'attacco ha trovato l'accordo con il club campano per un contratto fino al giugno 2022. Adesso per lui pronto il prestito per una stagione in Serie C alla Sambenedettese dove lo ha fortemente voluto il tecnico Paolo Montero.