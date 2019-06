TMW - Salernitana, si proverà a trattenere Migliorini

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La Salernitana non ha intenzione di perdere il difensore Marco Migliorini, classe ‘92, titolare nell’ultima stagione con 27 presenze fra campionato e play out. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrale difensivo è finito nel mirino del Benevento, ma il club granata farà tutto il possibile per provare a trattenerlo anche nella prossima stagione.