tmw Scadenza 30/06: il Trapani rischia l’addio dell’intera rosa. O quasi

vedi letture

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

Probabilmente la situazione più critica è quella del Trapani di Fabrizio Castori. Fra scadenze e fine prestito la formazione siciliana conta 22 elementi a rischio. Da elementi di esperienza come Biabiany, Strandberg, Scaglia, Evacuo, Pagliarulo, Stancampiano e Jakimovski (oltre a Grillo) che hanno un contratto in scadenza a giovani di talento come Carnesecchi, Buongiorno, Colpani, Coulibaly, Dalmonte, Pirrello attualmente in prestito, passando per altri giocatori a tempo determinato come l’israeliano Ben David o i vari Piszczek, Fornasier, Moscati, Pettinari e Kupisz. Perderli in blocco, o anche solo in parte, renderebbe impossibile continuare qualsiasi competizione.