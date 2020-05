tmw Scadenza 30/06: Perugia attento. I bomber in prestito pesano eccome

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

In casa Perugia, in questo senso, l’attualità ha due volti. Se sul fronte delle scadenze contrattuali l’unico addio di rilievo sarebbe quello di Leandro Greco, visto che sia il portiere Albertoni che l’italo-americano Barone (figlio del dg della Fiorentina) sono due comprimari, il discorso cambia diametralmente per quanto riguarda i calciatori in prestito. Da Falcinelli a Vicario, passando per Carraro, Benzar, Nicolussi Caviglia, Capone, Di Chiara e Fernandes, ognuno di questi giocatori ha avuto un peso nella stagione del Grifo, sia sotto la gestione di Oddo che in quella di Cosmi. Manca qualcuno? Ah si… Il capocannoniere della Serie B Pietro Iemmello. Un’altra pedina tutt’altro che di poco conto.