tmw Scadenza 30/06: Pordenone, Gavazzi rinnova. Ma rimane il nodo Pobega

vedi letture

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

Di fatto già ben delineata la situazione in casa Pordenone, con i ramarri che da tempo si sono mossi in tal senso: in scadenza i soli De Agostini e Gavazzi, ma con quest'ultimo il club ha già raggiunto l'accordo per il rinnovo. Si tratta solo di pura formalità, il classico nero su bianco.

Capitolo prestiti. Diversi quelli da risolvere, primo su tutti quello di Pobega, del Milan ma ambito da mezza Serie A; ci sono poi le scadenze dei prestiti del portiere Di Gregorio, dei difensori Gasbarro e Almici, dei centrocampisti Zammarini e Mazzocco e degli attaccanti Strizzolo, Candellone e Bocalon.