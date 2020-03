tmw Sirene dalla Premier per Scamacca: la punta visionata dal Southampton

Dopo un mercato di gennaio vissuto quale protagonista di numerose voci di mercato legate al Benfica il nome di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo attualmente in prestito ad Ascoli, è destinato a ricoprire il medesimo ruolo anche in vista della prossima sessione di trasferimenti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore ex PSV sarebbe stato visionato nelle scorse settimane da alcuni scout del Southampton arrivati in Italia per lui. Su Scamacca (21), titolare della Nazionale Under21, c’è da tempo anche l’interesse del Milan.