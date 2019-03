TMW SOLEMAR - Palermo, Porchia: "In linea con gli obiettivi"

Lorenzo Farris, segretario del settore giovanile del Palermo, è intervenuto alla Solemar Football Conference, evento organizzato da Conference403 presso il Solemar Club di Palermo. “Come teniamo a bada i creditori? Non è semplice, cerchiamo di fare un lavoro di qualità anche sotto questo punto di vista. I voli aerei sono il mezzo di trasporto principale e ad esempio l’agenzia di viaggio è il nostro primo fornitore. Quando poi ci sono degli intoppi però diventa tutto un problema. Non è facile, anche perché molti creditori prima di questo tribolato periodo erano abituati a un presidente come Zamparini che pagava puntualmente. Adesso invece bisogna attendere un po’ più di tempo"

Dopo Farris anche Sandro Porchia è intervenuto alla Solemar Football Conference. Il responsabile del settore giovanile del Palermo ha parlato del momento della Primavera, focalizzandosi però anche e soprattutto del settore giovanile. “Siamo in piena linea con l’obiettivo iniziale. L’inizio è stato straordinario, sapevamo che sarebbe arrivato un momento un po’ più complesso. Lotteremo fino all’ultimo per mantenere la categoria. Scurto sarà il primo siciliano ad essere premiato come miglior allenatore, della categoria 2017-2018. Un onore per lui e per tutta la società, un premio che non può che renderci orgogliosi. Investiamo tantissimo sui nostri ragazzi per far fronte alle difficoltà economiche. Siamo comunque contentissimi, le soddisfazioni non mancano. Vedi l’esordio di Cannavò in prima squadra. il direttore e lo staff tecnico vogliono sapere sempre tutto sui ragazzi, c’è grandissima sinergia fra settore giovanile e prima squadra. penso a lavorare per fare il meglio, ma concentrarsi sul rinnovo di contratto in questo momento penso sia l’ultimo dei miei pensieri. Lavoro, lavoro e lavoro. il resto si vedrà in futuro”.