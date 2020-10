tmw SPAL, forte pressing sul Pisa per avere l'attaccante Marconi

Il futuro di Michele Marconi potrebbe essere lontano dal Pisa, club dove lo scorso anno ha brillato segnando 15 reti in 30 presenze. Il giocatore classe ‘89, che già ad agosto sembrava in procinto di lasciare i nerazzurri, sarebbe infatti nel mirino della SPAL con gli estensi in forte pressing in queste ore per portarlo in Emilia.