tmw SPAL, pressing sul Sassuolo per Sernicola. Ci sono anche Empoli e Venezia

vedi letture

Si muove il mercato attorno a Leonardo Sernicola, laterale mancino classe 1997 di proprietà del Sassuolo nell'ultima stagione in prestito ad Ascoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore laziale sarebbe finito nel mirino della SPAL che è in forte pressing per avere l'ok al trasferimento. In seconda fila rimangono però vive le piste che portano ad Empoli e Venezia.