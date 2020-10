tmw SPAL, sondaggio col Perugia per l'attaccante Melchiorri

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la SPAL nelle ultime ore ha fatto un sondaggio con il Perugia per Federico Melchiorri, classe ‘87, per rinforzare l’attacco. Qualora l’affare non dovesse andare in porto il giocatore potrebbe rinnovare con il club umbro.