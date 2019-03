TMW - Spezia, Crimi: "Periodo non felice, ma crediamo nei play off"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il centrocampista dello Spezia Marco Crimi ha parlato a margine della Charity Dinner di Stelle nello Sport all’Acquario di Genova: “Siamo felicissimi di partecipare a questo evento, una cosa molto importante e che mi fa piacere essere di nuovo qui. Questa associazione va sostenuta e noi ci teniamo molto. - continua Crimi parlando poi della stagione - Padova? Veniamo da un periodo non felicissimo, stiamo lavorando per arrivare a Benevento con più energie possibile e riscattarci perché non ha funzionato qualcosa ultimamente. Se facessimo sempre grandi prestazioni saremmo delle macchine, il periodo di calo ci sta, ma deve durare il meno possibile. In queste ultime cinque gare abbiamo perso quattro volte, ma siamo ancora lì per i play off e non dobbiamo mollare un centimetro. Siamo sempre stati in quella zona ed è giusto crederci”.