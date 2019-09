Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione a breve si delineerà il futuro del centrocampista classe ‘98 Theophilus Awua. Il calciatore è infatti in arrivo a Milano per rinnovare il proprio contratto con lo Spezia per poi essere girato in prestito nuovamente in Serie C dove ha ben figurato con il Rende nella passata stagione. Il nigeriano si legherà ai liguri fino al 2023 e poi andrà al Bari in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione portata avanti dal suo agente Giorgio Boateng della MG&Associates