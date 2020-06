tmw Spezia, tre big rischiano l'addio. Non ancora ratificato l'accordo sui prestiti con l'Hellas

Lo Spezia rischia di perdere tre pedine importanti per la corsa verso la Serie A come il terzino Vitale e gli esterni d’attacco Di Gaudio e Ragusa, tutti arrivati in prestito dall’Hellas Verona. Il club ligure infatti non ha ancora ratificato con i veneti l’accordo per il prolungamento fino al termine della stagione del prestito dei tre giocatori. Se non dovesse arrivare questa firma domani sarebbe l’ultimo giorno dei tre calciatori allo Spezia.