TMW - Spezia, vicino l'arrivo del terzino Vitale dall'Hellas

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia è molto vicino a rinforzare la corsia mancina di difesa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è infatti in arrivo in Liguria il terzino Luigi Vitale, classe '87, dell'Hellas Verona. Il giocatore avrebbe vinto il testa a testa con Joao Silva del Trapani. L'arrivo di Vitale permetterebbe a Marchizza di tornare a giocare nel ruolo di difensore centrale dopo essere stato a lungo utilizzato come terzino da Italiano.