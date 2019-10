TMW - Trapani, Baldini: "Manca il coltello fra i denti. Meglio nella ripresa"

Fonte: Andrea Piras

Francesco Baldini, tecnico del Trapani, commenta in zona mista il pareggio ottenuto sul campo dell'Entella. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non possiamo presentarci senza il coltello fra i denti, dobbiamo fare ancora questo passo in avanti. Noi non siamo una squadra che può andare a fare la battaglia, noi dobbiamo giocare a pallone. I ragazzi dopo 8 partite devono capire che in questa categoria devono giocare con il coltello fra i denti, come hanno fatto nel primo tempo. I cambi nella ripresa? Scaglia ha mandato in tilt la difesa dell'Entella, ha una qualità incredibile. Ha ricevuto critiche eccessive, ha qualità e può trovare gol da qualsiasi posizione. Noi siamo una squadra che si deve salvare, oltre alla qualità dobbiamo metterci la cattiveria giusta. Sto utilizzando tutta la rosa, mi fido di loro, ma desso mi devono fare contento: siamo sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare, sono già concentrato alla prossima sfida con l'Empoli".