TMW - Trapani, dalla Roma in arrivo Cataldi e Molinari

Due rinforzi per il Trapani. In arrivo dalla Roma Riccardo Cataldi e Giacomo Molinari, rispettivamente centrocampista e mezzala, entrambi classe 2001. Cataldi e Molinari saranno aggregati alla formazione Primavera di Scurto, da quest’anno infatti con l’arrivo di Sandro Porchia la società granata ha deciso di prestare maggiore attenzione al settore giovanile. Settore giovanile che pesca in casa Roma. Dalla Capitale al Trapani, Molinari e Cataldi stanno per diventare granata...