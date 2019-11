Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Federico De Luca

Il Trapani guarda al mercato degli svincolati per rinforzare la squadra e risollevarsi dalle zone basse di classifica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club siciliano avrebbe presentato un’offerta per Gregor Balazic, centrale classe ‘88, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Russia all’Ural. Lo sloveno (che vanta anche due presenze in Nazionale) ha girato mezza Europa giocando anche in Portogallo, Spagna, Ucraina e Serbia oltre che nel proprio Paese natale.