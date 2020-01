TMW - Trapani, per il dopo Nember si va verso soluzione interna

Luca Nember e il Trapani si dicono addio. Nelle prossime ore la società granata divulgherà un comunicato stampa per fare chiarezza. Intanto da quanto filtra non arriverà un altro direttore sportivo. Si va quindi verso una soluzione interna facendo leva sulle risorse già presenti in società. Il Trapani continua a lavorare, a caccia di punti salvezza. E anche sul mercato. Senza Nember...