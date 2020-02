tmw Trapani, si lavora per blindare Filí: pronto un triennale

vedi letture

Il nuovo che avanza. Giuseppe Filí brilla sotto gli occhi degli addetti ai lavori e il Trapani, che lo ha convocato con la Prima Squadra in occasione della partita contro lo Spezia, prepara il contratto. Contatti in corso, il difensore classe 2002 nelle prossime settimane si legherà al club di Petroni per i prossimi tre anni. Il Trapani pensa anche al futuro, Filí verso un triennale in granata...