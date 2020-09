tmw Venezia, piace il centrocampista classe 2000 dell'Empoli Zelenkovs.

Si muove il mercato attorno al nome di Dmitrijs Zelenkovs, centrocampista lettone classe 2000 dell'Empoli. Il giocatore della Primavera azzurra, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW sarebbe finito nel mirino del Venezia, con il club lagunare pronto a tesserarlo per poi farlo maturare in prestito in Serie C.