Venezia a lavoro sul mercato. Preso il difensore Mario De Marino, classe 2000 l’anno scorso al Palermo. Non solo Pomini, Fiordilino e il team manager Todaro. Il ds Lupo guarda ancora in rosanero e De Marino va al Venezia per le prossime tre stagioni (più due di opzione). E nei prossimi giorni potrebbe arrivare Cremonesi. Il Venezia è a lavoro, Lupo si muove sul mercato...