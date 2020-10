tmw Venezia, il centrale De Marino verso il Bisceglie

Il futuro del difensore centrale Mario De Marino potrebbe essere in Serie C. Il classe 2000 del Venezia infatti sarebbe destinato, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al Bisceglie club che nei giorni scorsi ha avuto l’ok per l’iscrizione alla prossima Serie C.