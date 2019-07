Venezia a lavoro sul mercato. Il nome nuovo è Lorenzo Gavioli, centrocampista dell’Inter. Contatti in corso, il ds Lupo, che oggi ha incontrato il Cagliari per sbloccare la cessione di Vicario, si muove. Per il portiere il Cagliari (che poi lo girerebbe al Perugia) mette sul piatto oltre al corrispettivo economico due contropartite, segnatamente si tratta di Biancu e Pinna. Servirà un nuovo incontro, perché dalla cessione il Venezia vorrebbe monetizzare e poi procedere all’ingaggio di Alberto Pomini, per il quale è pronto un biennale. Possibili sviluppi nelle prossime ore. Il Venezia si muove, tra Gavioli e l’uscita di Vicario...