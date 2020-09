tmw Vicenza, occhi su Ferrari per l'attacco. Sul Loco ci sono anche Ascoli e Padova

Terminata l'avventura al Livorno nella passata stagione inizia a muoversi il mercato attorno a Franco Ferrari, centravanti italo-argentino di proprietà del Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW sul giocatore si sono mosse due società in Serie B come Ascoli e Vinceza, oltre ad una in Lega Pro come il Padova.