Nella giornata di oggi Virtus Entella e Ascoli hanno chiuso la trattativa per portare Moutir Chajia in Liguria. Il centrocampista offensivo classe ‘98 si trasferirà in prestito con diritto di riscatto al club di Chiavari dopo aver collezionato 12 presenze, con una rete, con la maglia dei marchigiani nella prima parte di stagione.