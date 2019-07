TMW - Virtus Entella, Petrovic rinnova e poi va in prestito al Rimini

Fonte: Antonio Vitiello

Sul finire della scorsa settimana vi avevamo raccontato di una firma in arrivo con la Pro Vercelli per Tomi Petrovic, attaccante classe '99 di proprietà dell'Entella. Come spesso accade, però, niente è definito fino al momento delle firme e così, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il Rimini ha completato il sorpasso sulle Bianche Casacche durante l'ultimo fine settimana. Petrovic dunque vola sulla riviera romagnola in prestito annuale. L’operazione è stata curata dal suo agente Gianluca Bagni insieme al suo collaborare Davide Catanese. Contestualmente il club ligure gli ha prolungato il contratto per un’altra stagione.

Di seguito la foto del calciatore già a Rimini per il via alla nuova avventura.