© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha fatto visita ai giocatori del Venezia a Mestre prendendo poi posizione sul caos legato alla decisione di disputare i play out fra lagunari e Salernitana il 5 e 9 giugno: “Secondo noi è stato sbagliato e affrettato rendere esecutiva la sentenza di primo grado senza attendere il verdetto dell’appello del Palermo. Si sarebbe evitata tutta questa situazione che fa male al calcio e rende difficile giocare uno spareggio in condizioni normali. - continua Tommasi come riporta Trivenetogoal.it - Le dichiarazioni di Gravina non mi sono piaciute, mi sono sembrate sbagliate nei toni e nei contenuti perché i giocatori stavano tutelando i propri diritti. A oggi non ci sono i presupposti per giocare uno spareggio in condizioni normali. Inoltre il Venezia ha deciso di percorrere la strada che porta al TAR del Lazio e vedremo come finirà”.