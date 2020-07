Trapani appeso a un filo. Sperare non basta, servono almeno 13 gol in novanta minuti

Solo la matematica tiene appeso il Trapani alla Serie B. La situazione dei siciliani, nonostante la vittoria sul Perugia, è infatti alquanto complicata in vista degli ultimi 90 minuti di campionato. I siciliani infatti saranno costretti a vincere, con amplissimo margine, ma anche a sperare che il risultato dello scontro diretto Cosenza-Juve Stabia gli sorrida. Attualmente il Trapani si trova infatti a quota 41 punti con i campani, mentre i calabresi sono a quota 43, una situazione che rende possibile l’arrivo a pari punti del Trapani con entrambe le squadre, ma che servirebbe a poco. I siciliani infatti nei confronti dei campani hanno gli scontro diretti a sfavore, mentre nei confronti dei calabresi hanno gli scontri diretti in pari (2-2 sia all'andata sia al ritorno) ma una differenza reti che non fa ben sperare: -14 quella della squadra di Castori, -1 quella del team allenato da Occhiuzzi. Il Trapani, in caso di pareggio fra Cosenza e Juve Stabia, dovrebbe quindi vincere con 13 gol di scarto contro il Crotone (che ne ha subiti 38 in 37 partite) per avere una differenza reti pari a quella del Cosenza e superarlo in virtù del maggior numero di gol segnati.