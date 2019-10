Trapani, Baldini: "Ho bisogno di vincere con l'Empoli: e lo possiamo fare"

Conferenza stampa pre gara in casa Trapani, con la formazione di mister Francesco Baldini prossimo alla sfida contro l'Empoli. Proprio il mister parla alla stampa del match: "Dalla scorsa gara ci portiamo diverse cose, in primis la reazione dei ragazzi che non hanno mai mollato, anche se io non ho mai avuto dubbi su questi ragazzi e mai ne avrò, perché hanno spirito importante che sanno tirare fuori: hanno sempre dimostrato voglia e attaccamento. Però serve più concentrazione, che è quello che chiedo ai ragazzi, oltre a una determinazione importante. L'Empoli, al netto delle assenze, ha un organico di spessore, lo abbiamo studiato in ogni minimo particolare, ma noi non partiamo battuti: sicuramente avremo delle difficoltà, ma anche i mezzi per mettere loro in crisi: contro squadre forti abbiamo dimostrato di avere qualità importanti, e voglio di nuovo tutto, a prescindere da chi andrà in campo".

Sulla rosa: "Qualcuno lo abbiamo recuperato, come Del Prete e Pagliarulo, si allenano con noi, seppur con differenziato, Corapi ed Evacuo, ma non è questione di chi va in campo. Voglio furia agonista, voglio che l'Empoli non giochi neppure. Tutti mi danno il 120%, sono tutti a estrema disposizione mia, e questo credo si veda. Siamo concentrati su ogni singola partita: io non ho bisogno di programmare, io ho bisogno di vincere con l'Empoli: e lo possiamo fare".

Andando poi a parlare anche del fatto che la gara con l'Empoli potrebbe essere determinante per la panchina: "Convivo con la situazione del possibile esonero, ma la mia posizione la vivo in maniera serena. Serenità che mi è data dal lavoro che faccio con il mio staff e dai ragazzi, sono stati loro i primi a dirmi che non hanno voglia di distrazioni. Sulla società... pensiero persona: io conosco bene il Ds Rubino, ha lavorato molto bene, e a lui aggiungo Lorenzo Petroni, altro professionista di alto livello. Se ha voglia di lavorare nel calcio, farà strada. E questo senza nulla togliere a nessuno".