Fonte: Claudia Marrone

Il tecnico del Trapani Francesco Baldini ha parlato dopo l'importante vittoria contro il Livorno fuori casa, che permette ai siciliani di agganciare proprio i toscani al penultimo posto in classifica: "Ho sempre sentito la fiducia della società, i ragazzi mi davano la convinzione di andare avanti e così abbiamo sempre fatto, anche se abbiamo passato momenti duri".

La partita di oggi?

"Il primo tempo lo abbiamo fatto noi, nella ripresa sapevamo avrebbero messo una punta in più e io sapevo di dover fare due cambi, serve ora solo un po' di pazienza per recuperare tutti. Chiaro che questo influisce nel match, specie poi contro un Livorno che è andato all'arrembaggio. A livello tattico comunque sono soddisfatto, la vittoria mi dà gioia per i ragazzi che lo meritavano. Dobbiamo lavorare e migliorare, ma lo faremo. Oggi è stata anche la prima gara con tutti a disposizione, ora il lavoro mio è più semplice".