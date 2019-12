Il tecnico del Trapani Francesco Baldini ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro la capolista Benevento: “Sarà una sfida molto stimolante, Inzaghi ha detto che per loro sarà la partita della vita e noi andremo lì per complicargliela. Abbiamo il massimo rispetto per una corazzata di altissimo livello, con giocatori importanti per la categoria, ma noi stiamo bene. È il momento giusto per affrontare una grande squadra come il Benevento. - continua Baldini – In settimana abbiamo lavorato bene, non abbiamo potuto caricare troppo a causa dei tempi stretti, ma ci siamo concentrati al meglio per la sfida. Biabiany? Ha lavorato a parte, vedrò domani se utilizzarlo o meno. Gli altri stanno tutti bene e sono a completa disposizione“.