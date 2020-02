vedi letture

Trapani, Castori: "Chiediamo scusa ai tifosi, siamo indifendibili"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Trapani Fabrizio Castori non ha utilizzato mezzi termini per commentare il tracollo dello Zini di Cremona, coi granata crollati per 5-0: "Siamo indifendibili, è difficile commentare una gara persa per 5-0 in cui siamo stati molto colpevoli. Ce ne assumiamo le responsabilità, siamo dispiaciuti e delusi ed è stata una prestazione umiliante - ammette con amarezza l'ex Carpi, come riportato da Cuoregrigiorosso -. Ci scusiamo con i tifosi che sono venuti qui oggi, mai alla vigilia mi sarei aspettato un qualcosa del genere. Prestazione bruttissima, oserei dire anche vergognosa, ma non siamo morti: a volte queste figure di merda, scusate il termine, servono per permettere di rivangare l'orgoglio e venirne fuori a qualsiasi costo".