Il difensore del Trapani Fausto Grillo ha commentato il ko interno contro il Cittadella: "E' stata una partita difficile. Sapevamo come giocava il Cittadella ma in partita non abbiamo concretizzato le occasioni da gol mentre loro sono stati efficaci e hanno segnato. Adesso dobbiamo pensare alla prossima settimana, continuare a lavorare e speriamo di fare il massimo anche perchè meritiamo di restare in Serie B".