Come riferisce goalsicilia.it, ai microfoni di Trapani Channel è intervenuto il presidente del Trapani Giorgio Heller: "Così non si va da nessuna parte, ogni tanto facciamo anche bel gioco ma i punti non arrivano. Non capisco perché dare tutta la responsabilità a mister Baldini senza sottolineare che in campo vanno i calciatori, si colpevolizza troppo il tecnico e nessuno garantisce che cambiarlo migliora la situazione. La società vuole crescere in questo progetto, su questo garantisco. Svincolati? Stiamo lavorando per fare nel giro di giorni alcuni innesti importanti".